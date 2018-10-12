Экстренно посадивший самолет курсант награжден Орденом Мужества

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков наградил Орденом Мужества курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаила Еманова, который экстренно посадил самолет после столкновения с птицей.

Панков уточнил, что решение о представлении сержанта Еманова к награждению было принято министром обороны РФ. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

«Благодарю командование, преподавательский состав, весь коллектив училища за большой вклад в подготовке кадров», - сообщил Панков.

Он также выразил благодарность родителям летчика.

Ранее сообщалось, что Еманов быстро сориентировался и смог, рискуя жизнью, посадить поврежденный самолет прямо в поле без выпущенных шасси, отведя машину от жилых домов и сохранив ее целостность.