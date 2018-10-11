Российские саперы отправились в Лаос обезвреживать американские мины

Отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ вылетел в Лаос для оказания помощи в разминировании территорий, где осталось множество американских боеприпасов со времен Вьетнамской войны 1964-1973 годов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с 36 российскими специалистами вылетел в южноазиатскую страну.

Всего российские военные в течение пяти месяцев будут разминировать территорию близ населенного пункта Лак Сао, что в 350 километрах от столицы страны.

В Минобороны также отметили, что отряд оснащен современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и средствами индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02, а также всем возможным для поддержания автономности в своей работе и жизнедеятельности в течении нескольких месяцев.

Работа российских военных в Лаосе по договору между двумя странами продлится до марта 2019 года. В этой южноазиатской стране российские военные откроют филиал российского международного центра, в котором лаосские специалисты будут готовиться продолжать разминирование своей страны.