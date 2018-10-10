Российские саперы отправятся обезвреживать американские бомбы

Сегодня с аэродрома Чкаловский военные Международного противоминного центра в Нахабино отправятся в Лаос для оказании помощи в разминировании страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Работа российских военных в Лаосе по договору между двумя странами продлится до марта 2019 года. В этой юго-азиатской стране российские военные откроют филиал российского Международного центра, в котором уже лаосские специалисты будут готовиться продолжать разминирование своей страны.,

Это уже второй филиал МПЦ ВС РФ, который будет создан за рубежом. В 2017 году подобное заведение было открыто в Сирии, где российскими военнослужащими было подготовлено более 1 200 специалистов для ВС арабской страны.

Прежде всего, российским саперам придется извлекать из лаосской земли американские кассетные противопехотные бомбы. Во время войны во Вьетнаме (1964 - 1973 гг.), США совершили 580 344 боевых вылета над Лаосом, сбросив 260 миллионов бомб общей мощностью более двух мегатонн. Всего за этот период на крошечную страну в результате коврового бомбометания суммарно упало два с половиной миллиона тонн бомб. Около трети этих «адских изделий» до сих пор не обезврежены.