Тренировка плечом к плечу: впечатляющие кадры действий спецназа из РФ и Белоруссии

На трех полигонах Брестской области сегодня, третьего октября, стартует активная фаза больших маневров российский и белорусских десантников. Они уже показали, что могут действовать слаженно - бойцы двух стран вместе обезвредили «террористов».

Согласно сценарию учений аэродром захвачен условными террористами. И сейчас совместные подразделения российских и белорусских десантников идут на штурм.

В штурме участвует новейшая техника белорусских Сил специальных операций - бронеавтомобиль «Дракон» китайского производства - аналог российских «Тигров».

По легенде учений, незаконные вооруженные формирования блокировали аэродром, создав огневые точки в ключевых зданиях. Пока белорусские силы специальных операций заходят с парадного входа, российские десантники взбираются по отвесным стенам.

«Наша задача занять второй этаж и продолжить дальнейшие действия», - заявил командир взвода ВДВ России Тимур Филиппов.

Силы союзников прорвались в здание и начали штурм. Известно, что часть «боевиков» покинула помещение через окно.

Рота рязанских десантников работает в подчинении командира десантно-штурмового батальона белорусских Сил специальных операций. Сводное подразделение создано меньше недели назад.

«Батальону была поставлена задача на штурм здания, которое захватило НВФ с участием диверсионных групп. Моим решением было назначено штурмовое подразделение сводное. Ну, я считаю, что военнослужащие справились на "ура"», - рассказал командир десантно-штурмового батальона 38 бригады Сергей Зайцев.

«Боевики» сдали позиции, объекты аэродрома перешли под контроль сводного российско-белорусского десантного батальона.

Тренировки плечом к плечу - не только отработка совместных тактических действий, но и обмен опытом с белорусскими «голубыми беретами». Эти учения завершают череду годовых совместных маневров и финалом станет массовое десантирование личного состава и техники, чего на западной границе Белоруссии не было со времен Советского союза.