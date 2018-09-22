Минобороны РФ опубликует детальную информацию по крушению Ил-20 у побережья Сирии

В воскресенье 23 сентября Министерство обороны Российской Федерации опубликует детальную информацию обо всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября.

Будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы.

Ил-20 ВКС РФ потерпел крушение 17 сентября во время атаки израильскими истребителями сирийских объектов в Латакии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии.

Жертвами инцидента стали 15 российских военнослужащих. Президент России Владимир Путин, давая оценку случившемуся, выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что всему виной стала сеть трагических случайностей.