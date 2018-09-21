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Тридцать новейших танков Т-72Б3 поступят в ЦВО в 2019 году

Наталья Вальханская
05:40 21.09.2018
К 2020 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень 70%.
Тридцать новейших танков Т-72Б3 поступят в ЦВО в 2019 году
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Партия из тридцати танков Т-72Б3 поступит на вооружение Центрального военного округа в 2019 году, сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Андрей Терюхов.

Танки поступят в округ в рамках гособоронзаказа, и, по словам Терюхова, ими будет укомплектован танковой батальон мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области.

Как ранее заявлял командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%.

На модернизированном танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач.

Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами для поражения живой силы противника и низколетящих целей.

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