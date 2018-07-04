«Грачи» возвращаются домой: кадры вылета российских Су-25 из Сирии
Телеканал «Звезда» публикует кадры вылета экипажей штурмовиков Су-25 из Сирии в Россию после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом.
Несколько месяцев военные летчики ежедневно совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалаций, говорится в сообщении российского военного ведомства.
На аэродроме в России пилотов встречали родные и близкие, командование объединения ВВС и ПВО.
Летчики штурмовой авиации представлены к государственным и ведомственным наградам.
Ранее из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции ЮВО.