«Грачи» возвращаются домой: кадры вылета российских Су-25 из Сирии

Несколько месяцев военные летчики ежедневно совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалаций, говорится в сообщении российского военного ведомства.

На аэродроме в России пилотов встречали родные и близкие, командование объединения ВВС и ПВО.

Летчики штурмовой авиации представлены к государственным и ведомственным наградам.

Ранее из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции ЮВО.