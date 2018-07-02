Взаимодействие ССО Белоруссии и ВДВ России обсудили в Минске

Взаимодействие Сил спецопераций вооруженных сил Белоруссии и Воздушно-десантных войск России обсудили в Минске глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков и первый заместитель командующего ВДВ РФ Николай Игнатов. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства РБ.

«Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, включая взаимодействие между Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Встреча Равкова и Игнатова состоялась 2 июля в рамках визита в Минск российской делегации для обмена опытом в организации боевой подготовки и участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня независимости Белоруссии.

В параде, посвященном этому дню, примут участие российские десантники из Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая в 1944 году участвовала в освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.