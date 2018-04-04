Корабли ВМФ РФ отразили «вражеский налет» в Балтийском море: кадры учений

В рамках учений корветы «Стерегущий», «Стойкий», «Сообразительный» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» покинули пункты постоянного базирования и вышли в Балтийское море для выполнения тактических задач.

Корабли провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в рамках сдачи курсовой задачи.

В данных учениях были задействованы вертолеты морской авиации флота Ка-27, которые совершали взлет и посадку на палубу кораблей, а также произвели учебный поиск подводной лодки условного противника.

В ближайшее время экипажами надводных кораблей будут отработаны задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, артиллерийские стрельбы, выполнены противодиверсионные мероприятия, различные виды учений по отработке корабельных боевых расчетов и борьбе за живучесть кораблей.