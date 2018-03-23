RT показал видео с новейшим российским оружием

Телеканал RT выпустил восьмиминутный ролик о новейшем российском супероружии, представленном президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.

На видео продемонстрированы возможности тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат», гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» и стратегического ядерного комплекса с планирующим крылатым блоком «Авангард». Кроме того, на кадрах представлены возможности получивших имена на всероссийском конкурсе боевом лазерном комплексе «Пересвет», беспилотном подводном аппарате «Посейдон» и сверхмощной ядерной энергоустановке для крылатых ракет «Буревестник».

Напомним, итоги всероссийского голосования, которое проходило на сайте Минобороны, были объявлены вчера, 22 марта.