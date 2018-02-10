Отец летчика Романа Филипова рассказал, как сын выбрал профессию

Отец погибшего в Сирии Романа Филипова на открытии мемориальной доски рассказал, что его сын в выборе профессии не сомневался.

Мемориальная доска в школе № 85 города Воронежа, где с 1991 по 2001 год учился Филипов, была открыта 10 февраля. В торжественной церемонии участвовали представители областного правительства, городской администрации, Военно-воздушной академии и родители Романа Филипова. Об этом сообщается на сайте мэрии Воронежа.

«Роман не сомневался в выборе профессии. После школы он поступил в летное военное училище, которое успешно окончил», – сказал его отец, бывший военный летчик.

Ранее сообщалось, что школе № 85 города Воронежа присвоено имя Филипова. Седьмого февраля в актовом зале учебного заведения состоялся общешкольный классный час, посвященный подвигу летчика. В школе появился уголок памяти героя.

Третьего февраля при совершении облета зоны деэскалации Идлиб российский самолет Су-25 под управлением майора Филипова был сбит из ПЗРК террористами. Летчик до последнего пытался держать штурмовик в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного террористам населенного пункта Телль-Дебес, он до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская к себе боевиков. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, после окружения, когда расстояние до террористов сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный летчик подорвал себя гранатой. У Филипова остались жена и четырехлетняя дочь.

Указом президента Владимира Путина ему посмертно присвоено звание Героя России.