Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставили в Россию

Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Церемония погребения майора Романа Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского летчика состоится 8 февраля в Воронеже, уточнили в военном ведомстве.

Напомним, 3 февраля при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до них сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой.

За мужество и героизм министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.