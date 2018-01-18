Частные военные компании при их появлении в РФ должны подчиняться Минобороны - Бондарев

В случае появления частных военных компаний в России, они должны быть встроены в военную систему и подчиняться Министерству обороны РФ.

«Только так они смогут стать реальной помощью регулярным войскам, а не какой-то альтернативой в виде функционально похожих структур, которые, однако, в приоритет вместо национальных интересов ставят прибыль», - цитирует Бондарева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что необходимо предусмотреть такие нормы, чтобы частников не могли просто «нанять» - как это делается на рынке.

«Сейчас в России нет ЧВК. И, конечно, для их появления нужны нормативно-правовые условия, включающие в том числе аспекты социальной защиты и льгот для участников ЧВК и членов их семей», - сказал Бондарев.

Бондарев отметил, что легализация ЧВК в России остается дискуссионным вопросом и что у такой инициативы при некорректном воплощении есть риски, поэтому законодательному оформлению ЧВК нужен тщательный и выверенный подход.