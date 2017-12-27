Третий фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров» войдет в состав ВМФ РФ

27 декабря состоится торжественный подъем Андреевского флага на новейшем фрегате «Адмирал Макаров» проекта 11356. Корабль, построенный в Калининграде и переданный ранее Министерству обороны России, будет официально принят в состав Военно-морского флота России.

Торжественная церемония пройдет на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В мероприятии примут участие представители Главного командования ВМФ РФ, руководства Объединенной судостроительной корпорации, и региональных властей.

Министерство обороны России после прохождения всех испытаний получило третий сторожевой корабль 11356 «Адмирал Макаров» 25 декабря. Приемно-передаточный акт передачи фрегата заказчику подписали генеральный директор завода «Янтарь» Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приемки Минобороны России капитан первого ранга Алексей Потешкин.