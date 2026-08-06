Участник СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем

В Алтайском крае участник специальной военной операции выжил после удара молнии и встречи с медведем. О необычном случае рассказал министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов.

Военнослужащий во время отпуска ехал верхом на лошади, когда заметил, что за ним следует медведь. Мужчина решил остановиться у дерева, чтобы привязать скакуна и оценить ситуацию.

Однако в этот момент в дерево ударила молния. Разряд прошел через ствол, лошадь и самого мужчину. От удара дерево свалилось, а животное погибло на месте, при этом придавив бойцу ногу.

По словам Хубезова, молния попала морпеху в область затылка и шеи. На нем загорелись шапка и воротник куртки, а тело практически парализовало - двигалась только одна рука.

Несмотря на тяжелые травмы, военнослужащий сумел выбраться из-под погибшей лошади и прополз более километра до дороги, где его заметили очевидцы. Они доставили пострадавшего в ближайшую больницу. По словам министра здравоохранения, в пути мужчина даже самостоятельно делал себе массаж сердца.

«Он сумел с одной рукой освободиться от придавившей ногу лошади, прополз больше километра до дороги, где его подобрали люди и отвезли в ближайшую больницу. При этом когда полз "делал сам себе массаж сердца, когда оно переставало биться"», - отметил Хубезов.

Напомним, молния убила футболиста в Таиланде во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026. Незадолго до этого на севере ЮАР два человека погибли и около 150 пострадали от удара молнии во время традиционного фестиваля музыки и танцев.