МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Молния убила футболиста во время матча в Таиланде

Погибшему было 24 года.
Виктория Стравинская 05-08-2026 15:56
© Фото: Alexander Wolf, dpa, Globallookpress © Видео: X/IndonesiaFedera

Молния убила футболиста в Таиланде во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026. Об этом передает Bangkok Post.

Сообщается, что трагедия произошла во вторник в провинции Наратхиват. Из-за разбушевавшейся стихии пострадали девять человек.

Футболист, погибший от удара молнии, был игроком клуба третьего дивизиона «Яла». Ему было 24 года.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как несколько футболистов падают на поле, когда ударила молния. Один из них больше не встал с земли.

Ранее на севере ЮАР два человека погибли и около 150 пострадали от удара молнии во время традиционного фестиваля музыки и танцев. Среди пострадавших 13 человек были в критическом состоянии.

#Футбол #Трагедия #удар #Таиланд #стихия #футболист #молния #футбольное поле #наратхиват
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 