Молния убила футболиста во время матча в Таиланде

Молния убила футболиста в Таиланде во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026. Об этом передает Bangkok Post.

Сообщается, что трагедия произошла во вторник в провинции Наратхиват. Из-за разбушевавшейся стихии пострадали девять человек.

Футболист, погибший от удара молнии, был игроком клуба третьего дивизиона «Яла». Ему было 24 года.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как несколько футболистов падают на поле, когда ударила молния. Один из них больше не встал с земли.

Ранее на севере ЮАР два человека погибли и около 150 пострадали от удара молнии во время традиционного фестиваля музыки и танцев. Среди пострадавших 13 человек были в критическом состоянии.