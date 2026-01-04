МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два человека погибли и 150 пострадали от удара молнии на севере ЮАР

На данный момент 13 человек находятся в критическом состоянии.
Виктория Бокий 04-01-2026 23:52
© Фото: Hewenhua, Keystone Press Agency, Globallookpress

Два человека погибли и около 150 пострадали от удара молнии во время мероприятия на севере ЮАР. Об этом передает местная радиостанция EWN, ссылаясь на медицинские власти провинции Северо-Западная.

По данным радиостанции, 13 человек находятся в критическом состоянии. Известно, что в общей сложности 49 человек госпитализированы.

Инцидент произошел к северу от столицы страны Претории в поселке Дертиг. Там проходил традиционный фестиваль музыки и танцев. Во время празднования молния ударила в толпу.

Отмечается, что сейчас в Южно-Африканской Республике сезон дождей. Он сопровождается частыми и сильными грозами.

Ранее сообщалось, что участившиеся случаи летального исхода при ударе молнии могут быть связаны с изменением климата на Земле. Этим в июле прошлого года делился профессор Университета Правительства Москвы, доктор физико-математических наук Роман Шамин.

#ЮАР #пострадавшие #удар молнии #молния #сезон дождей
