После вторжения ВСУ в Курскую область возбуждено 711 уголовных дел, из которых 706 касаются террористических актов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. От рук боевиков погибло 640 человек, а 561 получил ранения.

Криминалисты и эксперты осмотрели 186 населенных пунктов региона. По результатам экспертиз ущерб от действий украинских вооруженных сил составил почти 505 миллиардов рублей. Завершено расследование более 300 уголовных дел, а приговоры вынесены в отношении 280 боевиков.

По данным СК, националисты, ограничивали свободу передвижения граждан и совершали тяжкие преступления, используя оружие и взрывные устройства. Есть доказательства массовых убийств и мародерства. Например, Евгений Фабрисенко и его соучастники убили 14 мирных жителей в селе Русское Поречное. Кроме того, они совершили изнасилования и другие насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, а потом убили их. Фабрисенко приговорен к пожизненному заключению.

Военные Панченко и Дмитраков получили длительные сроки за хищение товаров из магазина «Пятерочка» на миллионы рублей. Также расследуются дела о повреждении 53 объектов культурного наследия, включая Свято-Троицкий храм в Судже, краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская» и «Усадьбу Барятинских «Марьино». Эти здания подверглись обстрелам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Продолжается работа с мирными жителями, вернувшимися из захваченных населенных пунктов. Их показания тщательно анализируются для выявления новых фактов о противоправных действиях украинских военных.

В августе 2024 года украинские вооруженные силы незаконно пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Они захватили несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу. Зная, что мирные жители не смогут оказать сопротивление, украинские националисты и наемники из разных стран нарушали международное право и совершали тяжкие преступления, подчеркнули в СК.

В апреле 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Общие потери украинских формирований в российском регионе составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными.