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ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих

Начальник Генштаба ВС РФ назвал число потерь украинских войск в ходе освобождения Курской области.
Игнат Далакян 2025-04-26 13:40:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих при освобождении Курской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше», - сказал глава Генштаба ВС РФ в ходе доклада Верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину.

Валерий Герасимов добавил, что уничтожено свыше 7,7 тысяч единиц военной техники украинских боевиков.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов. Встреча прошла по видеоконференцсвязи. 

 

#Курская область #ВСУ #валерий герасимов #Потери
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