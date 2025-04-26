ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих при освобождении Курской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше», - сказал глава Генштаба ВС РФ в ходе доклада Верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину.

Валерий Герасимов добавил, что уничтожено свыше 7,7 тысяч единиц военной техники украинских боевиков.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов. Встреча прошла по видеоконференцсвязи.