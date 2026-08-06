МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Единая Россия» заняла первое место в избирательном бюллетене

Представитель партии «Единая Россия» достал из лототрона шар с номером один.
Анастасия Митина 06-08-2026 03:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Партия «Единая Россия» заняла первое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Место определилось в результате жеребьевки.

Представитель партии достал из лототрона шар с номером один, передает РИА Новости. Жеребьевка на порядок размещения в бюллетене прошла в Центральной избирательной комиссии РФ.

Напомним, выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Председатель избирательной Московского региона Илья Березкин сообщал, что избирательные участки откроют в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский». Он подчеркнул, что свой голос можно отдать из любой точки России дистанционно через «Госуслуги».

#Россия #в стране и мире #жеребьевка #Выборы #Государственная дума #госдума #Единая Россия #ЦИК РФ #партии #лототрон
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 