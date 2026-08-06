Партия «Единая Россия» заняла первое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Место определилось в результате жеребьевки.

Представитель партии достал из лототрона шар с номером один, передает РИА Новости. Жеребьевка на порядок размещения в бюллетене прошла в Центральной избирательной комиссии РФ.

Напомним, выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Председатель избирательной Московского региона Илья Березкин сообщал, что избирательные участки откроют в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский». Он подчеркнул, что свой голос можно отдать из любой точки России дистанционно через «Госуслуги».