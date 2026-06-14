Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Выборы в Госдуму РФ пройдут 20 сентября 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», - говорится в тексте.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование, вероятнее всего, будет проводиться в течение трех дней. Она сослалась на соответствующий запрос от самих избирателей.

Последние выборы проводились в 2021 году. Голосование пятилетней давности также проводилось в течение трех дней. Победу одержали представители «Единой России».