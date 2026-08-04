МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Шереметьево и Жуковском откроют участки для голосования на выборах в ГД

Для голосования на территориях аэропортов необходимо перекрепиться в аэропорт через «Мобильного избирателя».
Анастасия Митина 04-08-2026 02:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Избирательные участки для голосования на выборах в Государственную Думу откроют в московских аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский». Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Илья Березкин.

«Что касается аэропортов - в этом году заявку на организацию участков подали Шереметьево и Жуковский», - сказал он в интервью 360.ru.

Березкин отметил, что для голосования на территориях аэропортов необходимо перекрепиться в аэропорт через «Мобильного избирателя». Также можно отдать свой голос из любой точки России дистанционно через «Госуслуги».

Председатель избирательной комиссии подчеркнул, что в регионе уже подготовили стационарные и передвижные избирательные участки. Кроме того, на случай внештатных ситуаций организовали резервные пункты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму РФ 20 сентября 2026 года. До этого глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование, вероятнее всего, будет проводится в течение трех дней.

#Москва #в стране и мире #голосование #аэропорт Жуковский #госдума #аэропорты #Выборы в Госдуму #Избирательный участок #аэропорт шереметьево #Илья Березкин
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 