В Шереметьево и Жуковском откроют участки для голосования на выборах в ГД

Избирательные участки для голосования на выборах в Государственную Думу откроют в московских аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский». Об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Илья Березкин.

«Что касается аэропортов - в этом году заявку на организацию участков подали Шереметьево и Жуковский», - сказал он в интервью 360.ru.

Березкин отметил, что для голосования на территориях аэропортов необходимо перекрепиться в аэропорт через «Мобильного избирателя». Также можно отдать свой голос из любой точки России дистанционно через «Госуслуги».

Председатель избирательной комиссии подчеркнул, что в регионе уже подготовили стационарные и передвижные избирательные участки. Кроме того, на случай внештатных ситуаций организовали резервные пункты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму РФ 20 сентября 2026 года. До этого глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование, вероятнее всего, будет проводится в течение трех дней.