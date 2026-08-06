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На Украине началась охота на сотрудников ТЦК

Угрозам и физическому воздействию подвергаются и родственники сотрудников украинских военкоматов.
Анастасия Митина 06-08-2026 02:45
© Фото: Presidential Office of Ukraine, The Presidential Office Ukraine, Global Look Press

На Украине началась массовая охота на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщил источник РИА Новости в российских силовых структурах.

«Многие сотрудники ТЦК пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз, поступающих в их адрес, часть из них реализуется», - передает агентство его слова.

Отмечается, что угрозам и физическому воздействию подвергаются и родственники сотрудников ТЦК. Собеседник напомнил, что Владимир Зеленский накануне уравнял в правах бывших заключенных, которые проходят службу в ВСУ, и остальных военных. Он связывает это с ходатайством руководства ТЦК о назначении заключенных на должности своих сотрудников.

Напомним, что в июле народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в разговоре со Zvezdanews выразил мнение, что неправомерные действия сотрудников ТЦК приведут к масштабным акциям протеста и бунтам, которые значительно превзойдут произошедшие накануне во Львове. Он обратил внимание, что сначала это были только словесные перепалки, затем началось физическое сопротивление.

Девятого июля во Львове жители устроили массовый бунт против территориального центра комплектования. Он вспыхнул после того, как сотрудники военкоматов схватили двух молодых людей, избили и попытались бусифицировать. Одного из них отбили очевидцы.

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