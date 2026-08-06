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Трамп пригрозил тюрьмой за сообщения в СМИ о нехватке ракет у США

Президент США заявил об огромных запасах боеприпасов в США.
Владимир Рубанов 06-08-2026 12:32
© Фото: Julian Stratenschulte dpa, Global Look Press

Президент Дональд Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто «слил предательские утечки информации», после того как СМИ сообщили о нехватке боеприпасов у армии США. Об этом он написал в соцсети Social Truth.

Трамп подчеркнул, что США имеют большие запасы боеприпасов, а их производство и поставки не прекращаются. По его словам, оборонные предприятия страны строят «беспрецедентное количество новых заводов и производственных мощностей».

Глава Белого дома написал, что допустивших «эти предательские утечки», ищут. И пообещал добиваться для них длительных сроков заключения.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что за пять месяцев войны с Ираном США израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков THAAD и примерно половину ракет Patriot.

Американская армия использовала «практически все» запасы высокоточных ракет большой дальности ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM), сообщало агентство Reuters. По словам одного из источников агентства, с начала конфликта США израсходовали почти половину мировых запасов крылатых ракет Tomahawk. Агентство отмечает, что не смогло подтвердить эту информацию независимо.

Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу нехватки боеприпасов, так как посчитал, что тот ввел его в заблуждение относительно их количества, пишет The Washington Post. Издание утверждает, что Хегсет возложил вину за дефицит боеприпасов и неполное информирование президента на своего заместителя Стивена Файнберга.

Одной из причин отказа Трампа от расширения военной кампании против Ирана стало опасение по поводу сокращения запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, писала The New York Times. Тогда Трамп заявил, что у США «намного больше боеприпасов, чем у любой другой страны мира».

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