Трамп обвинил Хегсета во введении в заблуждение о запасах вооружения США

Президент США Дональд Трамп уверен, что глава Пентагона Пит Хегсет ввел его в заблуждение по поводу истощения запасов американских вооружений в военных действиях против Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

«Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в Кэмп-Дэвиде, когда Трамп предъявил ему претензии по поводу нехватки оружия, Хегсет защищался и обвинил своего заместителя Стивена Файнберга в дефиците», - говорится в публикации.

Отмечается, что глава Белого дома в кулуарах заседания своего кабинета в загородной резиденции американских лидеров требовал от Хегсета ответить на вопрос, почему его ввели в заблуждение по поводу критической нехватки вооружений. Заседание прошло 31 июля.

Американский лидер в ходе беседы совался на главу Пентагона, так как считал вопрос с боеприпасами решенным, передает газета. В издании подчеркнули, что нехватка ракет большой дальности и перехватчиков стала одной из причин отказа Трампа от нанесения дополнительных масштабных ударов по Исламской республике.

Ссора между американским президентом и Хегсетом демонстрирует раздражение Трампа главой Пентагона. Источники издания сообщили, что Хегсет переложил ответственность за неинформирование главы Белого дома в должной степени на своего заместителя Файнберга.

Ранее сообщалось, что США за время вооруженного конфликта с Ираном израсходовали 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны. Отмечалось, что высшее командование Соединенных Штатов предупредило об опасно низком уровне запасов боеприпасов у Пентагона.