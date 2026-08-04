США истощили запасы ракет ATACMS в конфликте с Ираном

США истощили запасы высокоточных ракет большой дальности в конфликте с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идет о ракетах систем ATACMS и PrSM. Собеседники издания указывают, что сложившаяся ситуация подрывает возможности Америки в конфликтах с другими странами.

Ранее президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в передаче трех сотен ракет для системы ПВО Patriot. Крайне скудные комментарии, с которыми, вопреки обыкновению, после встречи с Зеленским в Белом доме выступил сам Трамп, тут же дали почву для многочисленных домыслов и интерпретаций.

До этого The New York Times писал, что американский президент отменил расширение военной операции против Ирана из-за истощения запасов оружия. Так, что Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой ресурсов систем ПВО - Пентагон опасается критического снижения арсенала ракет-перехватичиков Patriot. Эти средства защиты необходимы американским базам на Ближнем Востоке. В Белом доме считают, что новая фаза операции создаст чрезмерную нагрузку на уже существующие системы обороны.

Весной Пентагон неоднократно запрашивал закупку ракет из-за сокращения запасов в ходе конфликта. Согласно докладу Центра стратегических и международных исследований Соединенные Штаты рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за опустошения арсеналов.

Также сообщалось, что Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку высокоточных ракет PrSM. Впервые американские военные применили это оружие в боевых условиях в ходе операции против Ирана. Снаряды были разработаны для замены устаревающих систем ATACMS. В 2027 финансовом году ВС США планируют потратить на закупку PrSM 1,92 миллиарда долларов. При этом в 2026 году на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов.