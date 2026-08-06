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США отклонили кандидатуру Умерова на должность посла в стране

Других кандидатур у Киева пока нет, не существует даже никакого «шорт-листа» на эту должность.
Сергей Дьячкин 06-08-2026 11:13
© Фото: Peter Druk, XinHua, Global Look Press

Американский госдеп отказал Украине в назначении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова послом в США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. 

«Умерова хотели все же подавать на посла США. Его кандидатура была предложена США, но в Госдепе мягко отказали», - написал украинский депутат.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что пока других кандидатур на должность посла в США нет. По его словам, не существует даже никакого «шорт-листа».

«Еще думают, кого отправить туда. В том числе, это может быть очень неожиданная кандидатура», - сообщил Железняк.

Умеров является главным переговорщиком с США от Украины по урегулированию конфликта. В итоге глава киевского режима Владимир Зеленский назначил его руководить Службой внешней разведки. Его прежнее место - секретаря в Совете нацбезопасности - занял экс-министр внутренних дел Игорь Клименко. 

Газета Handelsblatt написала, что рокировки, проводимые Зеленским среди верхушки киевского режима привели к дестабилизации обстановки внутри страны и проблемам в отношениях с Западом. Авторы материала уверены, что все началось с отставки украинского премьера Юлии Свириденко 12 июля. Затем с поста министра обороны уволили Михаила Федорова, что вызывало массовые протесты. Союзники Киева внимательно и с растущей тревогой наблюдали за сменой военного руководства Украины, считая это рискованным шагом в условиях боевых действий.

*Алексей Гончаренко - внесен в Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

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