Умеров станет главой Службы внешней разведки Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров будет назначен главой Службы внешней разведки страны. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Рустем Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», - говорится в сообщении.

Главарь киевского режима добавил, что место секретаря в Совете нацбезопасности Украины займет экс-министр внутренних дел Игорь Клименко. По последней информации, уже опубликован указ об увольнении Умерова с должности в СНБО.

Напомним, что Зеленский вновь проводит масштабные «чистки» и перестановки в украинском правительстве, армии и силовых структурах. За последние недели в отставку ушли премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр обороны Михаил Федоров и главком ВСУ Александр Сырский.