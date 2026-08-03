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Умеров станет главой Службы внешней разведки Украины

Место Рустема Умерова в СНБО займет экс-глава МВД Украины Игорь Клименко.
Виктория Стравинская 03-08-2026 16:09
© Фото: Danylo Antoniuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров будет назначен главой Службы внешней разведки страны. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Рустем Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», - говорится в сообщении.

Главарь киевского режима добавил, что место секретаря в Совете нацбезопасности Украины займет экс-министр внутренних дел Игорь Клименко. По последней информации, уже опубликован указ об увольнении Умерова с должности в СНБО.

Напомним, что Зеленский вновь проводит масштабные «чистки» и перестановки в украинском правительстве, армии и силовых структурах. За последние недели в отставку ушли премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр обороны Михаил Федоров и главком ВСУ Александр Сырский.

#в стране и мире #увольнение #Украина #Владимир Зеленский #служба внешней разведки #отставка #снбо Украины #Киевский режим #Игорь Клименко #Рустем Умеров
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