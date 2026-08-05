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Кадровые перестановки на Украине привели к правительственному кризису

Запад с тревогой наблюдал над перестановками в Киеве.
Виктория Стравинская 05-08-2026 16:40
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Перестановки в правительстве Украины привели к дестабилизации обстановки внутри страны и проблемам в отношениях с Западом. Об этом пишет Handelsblatt.

Авторы материала уверены, все началось с отставки украинского премьера Юлии Свириденко 12 июля. После нее с поста министра обороны уволили Михаила Федорова. Именно его уход с должности вызывал массовые протесты.

Союзники киевского режима внимательно и с растущей тревогой наблюдали за сменой военного руководства Украины. Они посчитали это рискованным шагом в условиях боевых действий.

Под давлением извне Зеленский увольняет главкома ВСУ Александра Сырского, который, по мнению специалистов, был очень удобным для него. На место Сырского приходит Михаил Драпатый, а исполняющим обязанности министра обороны становится Евгений Хмара.

Перестановки завершились назначением Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки Украины. За ним также закрепили роль главного переговорщика с РФ и США на случай, если контакт возобновят.

По информации газеты, перед новым кабинетом министров стоят две задачи. Первая - реформирование армии и совершенствование системы комплектования, а вторая — развитие международного военно-технического сотрудничества, в том числе проектов по производству дронов и взаимодействию с зарубежными партнерами.

Ранее The New York Times писала, что частая смена политических решений и чехарда кадровых перестановок Зеленского демонстрируют его слабость. Авторы материала уверены, что он играет на публику, чтобы добиться одобрения.

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