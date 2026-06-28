Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о контроле ВС РФ над 96% территории Константиновки. Об этом российский лидер упомянул в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам главы государства, сегодня военнослужащие армии России практически полностью контролируют один из важнейших населенных пунктов на рубеже обороны украинских боевиков.

«Можно вернуться к боевой работе южной группировки войск, которые ведут бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ, города Константиновка. 96% города в наших руках», - отметил президент.

Ранее Владимир Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий.