Министерство обороны России опубликовало видео, которое показывает уничтожение пяти сухогрузов в портах Николаева и в районе Одессы в акватории Черного моря. Удары наносились реактивными беспилотниками «Герань-4 Сикер».

С вечера 3 августа и днем 4-го операторы БПЛА нанесли точные удары по пяти сухогрузам, которые использовались Вооруженными силами Украины для транспортировки грузов. Суда находились на рейде и в порту Николаева, а также в Черноморской оперативной зоне к востоку и югу от Одессы.

Благодаря высокоточным ударам все цели были успешно поражены. Это значительно уменьшило возможности противника перевозить вооружение, военную технику и другие грузы военного характера.

Кроме того, ночью на 5 августа российские военнослужащие нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА большой дальности по логистическим центрам на Украине. Поражены объекты, на которых хранились и распределялись товары военного и двойного назначения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.