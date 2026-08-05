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Российские пловцы взяли все четыре золота на старте Кубка мира в Аргентине

Российские спортсмены выступают на турнире под национальным флагом.
Гоар Хачатурян 05-08-2026 09:15
© Фото: Telegram/ruswinterswim

Сборная России успешно стартовала на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходит в Аргентине. В первый соревновательный день российские спортсмены завоевали все четыре золотые медали, разыгравшиеся на заявленных дистанциях. Об этом сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания.

Победителями турнира стали Василиса Малаева, выигравшая заплыв на 25 метров баттерфляем с результатом 16,97 секунды, и Петр Ясинский, показавший лучшее время на этой же дистанции среди мужчин. Он составило 13,50 секунды.

Еще одну золотую награду принес Матвей Овсейчук, который победил в заплыве на 100 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 1 минуту 0,69 секунды. Алексей Жарков стал лучшим на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 33,31 секунды.

Отмечается, что российские спортсмены выступают на турнире под национальным флагом. Пловцы выиграли все дисциплины, в которых были заявлены в первый день соревнований.

«Российские спортсмены выступают под национальным флагом. <…> Они заняли первые места на всех заявленных дистанциях», - подчеркнули в федерации.

Ранее российские синхронистки стали победительницами чемпионата Европы по водным видам спорта. Спортсменки завоевали золотые медали в произвольной программе среди команд.

Кроме того, прыгуны в воду из России завоевали серебряные медали в командных соревнованиях чемпионата Европы. Также в начале июля сборная РФ выиграла десять золотых и одну серебряную награду на юниорском ЧЕ по синхронному плаванию в Мюнхене.

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