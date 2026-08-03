МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы

Серебряные медали выиграла сборная Испании, а бронзу завоевала команда Италии.
Гоар Хачатурян 03-08-2026 19:19
© Фото: Telegram/rus_aquatics © Видео: ТРК «Звезда»

Российские синхронистки стали победительницами чемпионата Европы по водным видам спорта. Спортсменки завоевали золотые медали в произвольной программе среди команд.

В состав сборной вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. За свое выступление спортсменки получили 285,0346 балла.

Второе место заняла команда Испании, набравшая 282,3541 балла. Бронзовые медали достались сборной Италии с результатом 256,1558 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в командных соревнованиях чемпионата Европы. Кроме того, в начале июля сборная РФ выиграла десять золотых и одну серебряную награду на юниорском ЧЕ по синхронному плаванию в Мюнхене.

#Россия #Франция #Париж #выступление #бронза #чемпионат Европы #серебро #нейтральный статус #Спортсмены #Золотые медали #произвольная программа #прыгуны в воду #синхронистки #водные виды спорта #командные соревнования
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 