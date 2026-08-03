Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы

Российские синхронистки стали победительницами чемпионата Европы по водным видам спорта. Спортсменки завоевали золотые медали в произвольной программе среди команд.

В состав сборной вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. За свое выступление спортсменки получили 285,0346 балла.

Второе место заняла команда Испании, набравшая 282,3541 балла. Бронзовые медали достались сборной Италии с результатом 256,1558 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в командных соревнованиях чемпионата Европы. Кроме того, в начале июля сборная РФ выиграла десять золотых и одну серебряную награду на юниорском ЧЕ по синхронному плаванию в Мюнхене.