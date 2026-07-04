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Российские синхронистки выиграли медальный зачет юниорского ЧЕ

Спортсмены выступали под нейтральным статусом, хотя в феврале юниоры из России получили European Aquatics допуск для участия с флагом и гимном.
Вероника Левшина 04-07-2026 23:27
© Фото: IMAGO, Seshadri Sukumar, Global Look Press

Сборная России по синхронному плаванию выиграла медальный зачет на чемпионате Европы, выиграв десять золотых медалей. Соревнования прошли в Мюнхеен, Германия.

Всего наши спортсмены заработали одиннадцать медалей: десять золотых и одну серебряную. Второе место в зачете заняла Испания, третье - Италия, а четвертое - сборная Белоруссии.

Спортсмены выступали под нейтральным статусом, хотя в феврале юниоры из России получили European Aquatics допуск для участия с флагом и гимном. Турнир проходил с 30 июня по 4 июля.

Ранее Россия отказалась выступать на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте из-за запрета флага и гимна. Пресс-служба Федерации гимнастики РФ отметила, что спортсмены готовились к соревнованиям, однако португальские власти заявили, что не смогут обеспечить участие российской сборной с национальной символикой.

#в стране и мире #Победа #золото #медаль #серебро #юниоры #Синхронное плавание
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