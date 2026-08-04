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ВС РФ ударили по заводу автомобильных агрегатов в Черноморске

Российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины.
04-08-2026 08:18
© Фото: Mixabest, wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

Вечером 3 августа Вооруженные Силы России продолжили наносить удары по украинским портам, морским судам и инфраструктуре, используемой ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками. В порту Черноморск поражен завод автомобильных агрегатов и терминал, где ВСУ ремонтировали военную технику, хранили боеприпасы и топливо.

В порту Николаева под удар попал сухогруз с военными грузами. В порту Южный целью стал сухогруз, который разгружал военные грузы. Кроме того, на переходе морем южнее Одессы были атакованы два сухогруза, которые перевозили вооружение и военное имущество.

Российская армия систематически наносит удары по портовой инфраструктуре Украины, которую используют в интересах ВСУ. Ранее глава Нацбанка Украины заявил об остановке экспорта. По данным украинских СМИ, Киев каждый день теряет до $70 млн евро из-за простоя портов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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