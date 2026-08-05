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В Венесуэле дали оценку масштабам разрушений после серии землетрясений

Специалисты продолжают обследовать поврежденные здания, из-за чего окончательные данные о масштабах разрушений пока не известны.
Анастасия Митина 05-08-2026 05:07
© Фото: Laura De Chiclana, Jna Press, Global Look Press

В наиболее пострадавших районах венесуэльского штата Ла-Гуайра почти 80% жилья стало непригодным для жизни после серии мощных землетрясений. Об этом заявила президент региональной Палаты недвижимости Мария Тереса Брито.

«В районе Плайя-Гранде доля непригодного для проживания жилья может достигать 80% <...> Если говорить о приходе Катия-ла-Мар, то там доля непригодного для проживания жилья может составлять от 70 до 80%», - сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что в районах Макуто и Карабальеда, этот показатель равен 70%. Специалисты гражданской обороны, пожарной службы и инженеры продолжают обследовать поврежденные здания, из-за чего окончательные данные о масштабах разрушений пока не известны.

По словам Брито, центральная часть Ла-Гуайры пострадала значительно меньше, чем западная и восточная части штата. Около 16 тысяч человек лишились собственного жилья и сейчас располагаются в пунктах временного размещения.

«Мы ожидаем утверждения механизма ипотечного кредитования через традиционную банковскую систему и делаем ставку на восстановление штата за счет инвесторов», - поделилась она.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес ранее заявила, что власти страны переходят от оказания гуманитарной помощи к восстановлению пострадавших регионов спустя месяц после разрушительных землетрясений. Она отметила, что тысячи молодых людей добровольно приняли участие в спасательных работах вместе с сотрудниками гражданской обороны и военнослужащими.

Напомним, что 24 июня в Венесуэле произошло двойное землетрясение. После него было зафиксировано 1 142 афтершока. Количество жертв землетрясения превысило отметку в пять тысяч человек, еще 21 тысяча размещена во временных лагерях.

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