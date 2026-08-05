В ходе конфликта США и Ирана были ранены 687 американских военных

Количество военнослужащих США, получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, выросло до 687 человек. Это следует из отчета Пентагона, с которым ознакомились РИА Новости.

Отмечается, что в ходе операции «Эпическая ярость», которая завершилась 5 мая, пострадали 417 военных. В рамках новой серии операций против Исламской республики ранения получили 270 человек.

При этом агентство Associated Press 22 июля сообщало, что более 500 американских военнослужащих получили ранения во время боевых действий США против Ирана. При этом на тот момент официальные данные Пентагона содержали сведения о 482 раненых.

Накануне стало известно, что Армия США в конфликте с Ираном израсходовала 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны. Высшее командование Соединенных Штатов предупреждает об опасно низком уровне запасов боеприпасов у Пентагона.