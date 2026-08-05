МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ходе конфликта США и Ирана были ранены 687 американских военных

В рамках новой серии операций против Исламской республики ранения получили 270 человек.
Анастасия Митина 05-08-2026 03:35
© Фото: Timothy L. Hale, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Количество военнослужащих США, получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, выросло до 687 человек. Это следует из отчета Пентагона, с которым ознакомились РИА Новости.

Отмечается, что в ходе операции «Эпическая ярость», которая завершилась 5 мая, пострадали 417 военных. В рамках новой серии операций против Исламской республики ранения получили 270 человек.

При этом агентство Associated Press 22 июля сообщало, что более 500 американских военнослужащих получили ранения во время боевых действий США против Ирана. При этом на тот момент официальные данные Пентагона содержали сведения о 482 раненых.

Накануне стало известно, что Армия США в конфликте с Ираном израсходовала 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны. Высшее командование Соединенных Штатов предупреждает об опасно низком уровне запасов боеприпасов у Пентагона. 

#в стране и мире #сша #Пентагон #военные #Иран #военнослужащие #вс сша #боевые действия #Раненные #отчет Пентагона
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 