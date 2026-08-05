США в конфликте с Ираном израсходовали 80% запасов ракет-перехватчиков

США за время конфликта с Ираном израсходовали 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Американские военные исчерпали почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевой системы противоракетной обороны», - говорится в публикации.

Отмечается, что высшее командование Соединенных Штатов предупреждает об опасно низком уровне запасов боеприпасов у Пентагона. Телеканал также передает, что с начала американско-иранского конфликта США растратили около половины зенитных ракет системы Patriot.

Накануне сообщалось, что США истощили запасы высокоточных ракет систем ATACMS и PrSM в конфликте с Ираном. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче трех сотен ракет для системы ПВОPatriot.