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AP: во время конфликта с Ираном были ранены более 500 американских военных

Это превышает официальные данные Пентагона, согласно которым ранения получили 482 военнослужащих.
Дарья Ситникова 22-07-2026 07:19
© Фото: Timothy L. Hale, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Более 500 американских военнослужащих получили ранения во время боевых действий США против Ирана. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

«Число раненых военнослужащих в ходе войны в Иране значительно превысило 500 человек», - сказано в материале.

По информации источника агентства, число получивших ранения значительно выше официальных данных Пентагона о 482 раненых. Других подробностей не приводится, пишет RT.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что иранская баллистическая ракета, выпущенная по авиабазе США в Иордании, попала в жилые модули, где спали американские военнослужащие. По словам официальных лиц, атака на авиабазу Муваффак-Салти была одним из трех отдельных ракетных ударов, в результате которых погибли двое военнослужащих армейских подразделений противовоздушной и противоракетной обороны.

Сегодня ночью США начали новую волну ударов по Ирану. Известно о взрывах в районе Сирика и Тебриза, а также в городе Чабахар на юго-востоке республики. По данным Nour News, в Тегеране работает ПВО.

#сша #Пентагон #Ближний Восток #военные #конфликт #Тегеран #Иран #Вашингтон #пострадавшие
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