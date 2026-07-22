AP: во время конфликта с Ираном были ранены более 500 американских военных

Более 500 американских военнослужащих получили ранения во время боевых действий США против Ирана. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

«Число раненых военнослужащих в ходе войны в Иране значительно превысило 500 человек», - сказано в материале.

По информации источника агентства, число получивших ранения значительно выше официальных данных Пентагона о 482 раненых. Других подробностей не приводится, пишет RT.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что иранская баллистическая ракета, выпущенная по авиабазе США в Иордании, попала в жилые модули, где спали американские военнослужащие. По словам официальных лиц, атака на авиабазу Муваффак-Салти была одним из трех отдельных ракетных ударов, в результате которых погибли двое военнослужащих армейских подразделений противовоздушной и противоракетной обороны.

Сегодня ночью США начали новую волну ударов по Ирану. Известно о взрывах в районе Сирика и Тебриза, а также в городе Чабахар на юго-востоке республики. По данным Nour News, в Тегеране работает ПВО.