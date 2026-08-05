Путин обсудил с Памфиловой подготовку к предстоящим выборам в Госдуму

Сегодня предстоящие выборы, в том числе в Госдуму, президент России Владимир Путин обсудил с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Главной темой стало обеспечение безопасности голосования.

Российский лидер отметил, что от ответственного отношения граждан к формированию власти зависит единство нашего общества.

Памфилова, в свою очередь, заявила, что подготовка к предстоящим выборам идет полным ходом. В этом году они пройдут в экстремальной ситуации из-за потенциальных попыток киевского режима дестабилизировать ситуацию.

«Мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания. У нас проведены тренировки вместе с МЧС, МВД и другими силовыми ведомствами. Назначены члены комиссии, которые будут отвечают при экстремальных ситуациях», - заверила Памфилова.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что уже принимаются беспрецедентные меры безопасности, чтобы не дать врагу помешать выборам.

«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», - добавила она.

Напомним, выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Сообщалось, что Россия активно работает над тем, чтобы включить информационные ресурсы для дистанционного электронного голосования в «белые списки». Это нужно для обеспечения их работы при возможных сбоях в мобильной связи и передаче данных в период выборов. Традиционное голосование на избирательных участках с бумажными бюллетенями сохранится, несмотря на последовательное развитие дистанционного электронного голосования в России.