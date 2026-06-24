Ресурсы для онлайн-голосования на выборах внесут в «белые списки»

Традиционное голосование на избирательных участках с бумажными бюллетенями сохранится, несмотря на последовательное развитие дистанционного электронного голосования в России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По ее словам, никто не собирается отменять традиционное голосование на избирательных участках, в том числе на осенних выборах в Госдуму. Все они будут обеспечены необходимым количеством бумажных бюллетеней.

Россия активно работает над тем, чтобы включить информационные ресурсы для дистанционного электронного голосования в «белые списки», заявила Памфилова. Это нужно для обеспечения их работы при возможных сбоях в мобильной связи и передаче данных в период выборов.

ЦИК планирует активное участие «большой армии» общественных наблюдателей в предстоящем голосовании. Памфилова отметила, что они будут осуществлять профессиональный контроль, предотвращая возможные нарушения. Наблюдатели смогут работать на всех участках и следить за процессом через Центр общественного наблюдения.

ЦИК получила приглашения на съезды от восьми политических партий. Памфилова заверила, что все партии посетят представители комиссии.

Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. В единый день голосования также пройдут выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, в ходе которых будет замещено 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.