МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ресурсы для онлайн-голосования на выборах внесут в «белые списки»

В то же время ЦИК не собирается отказываться от бумажных бюллетеней.
Владимир Рубанов 24-06-2026 11:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Традиционное голосование на избирательных участках с бумажными бюллетенями сохранится, несмотря на последовательное развитие дистанционного электронного голосования в России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По ее словам, никто не собирается отменять традиционное голосование на избирательных участках, в том числе на осенних выборах в Госдуму. Все они будут обеспечены необходимым количеством бумажных бюллетеней.

Россия активно работает над тем, чтобы включить информационные ресурсы для дистанционного электронного голосования в «белые списки», заявила Памфилова. Это нужно для обеспечения их работы при возможных сбоях в мобильной связи и передаче данных в период выборов.

ЦИК планирует активное участие «большой армии» общественных наблюдателей в предстоящем голосовании. Памфилова отметила, что они будут осуществлять профессиональный контроль, предотвращая возможные нарушения. Наблюдатели смогут работать на всех участках и следить за процессом через Центр общественного наблюдения.

ЦИК получила приглашения на съезды от восьми политических партий. Памфилова заверила, что все партии посетят представители комиссии.

Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. В единый день голосования также пройдут выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, в ходе которых будет замещено 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

#Выборы в Госдуму #Элла Памфилова #ЦИК #центризбирком #электронное голосование #бюллетени #выборы-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 