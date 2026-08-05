Россияне в Паттайе назвали свою версию убийства брата и сестры из РФ

Прощание с 17-летним Романом и его 22-летней сестрой Дианой, убитыми в Паттайе, пройдет 6 августа. Об этом передает aif.ru.

Как рассказали живущие в Паттайе россияне, в городе безопасно. То, что произошло, они считают одним из жестоких инцидентов, которые происходят по всему миру.

«Везде происходят вещи страшнее и чаще. Тем более этот случай произошел в глуши рано утром <...> Официальной версии нет. Но, думаю, дети просто оказались не в том месте и не в то время», - рассказал изданию соотечественник.

Напомним, брат и сестра пропали в конце июля в Паттайе. Через несколько дней после этого был найден разобранный и закопанный мотоцикл, на котором они поехали кататься ранним утром. Спустя некоторое время были задержаны два местных жителя, подозреваемые в совершении преступления. Чуть позже они признались в содеянном и заявили, что совершили убийство, чтобы заполучить транспортное средство.

В указанном преступниками месте обнаружили не только тела россиян, но и останки трех граждан Таиланда. Выяснилось, что один из задержанных был серийным убийцей.

Сегодня МИД Таиланда передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо, в котором выразил соболезнования в связи с убийством в Паттайе двух россиян. Сообщение передала руководитель департамента по европейским делам МИД Таиланда Сомруди Пупхонанак в ходе личной встречи с российским послом Евгением Томихиным.