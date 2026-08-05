МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россияне в Паттайе назвали свою версию убийства брата и сестры из РФ

Прощание с убитыми в Таиланде россиянами пройдет 6 августа.
Виктория Стравинская 05-08-2026 18:57
© Фото: Х/siamchonnew

Прощание с 17-летним Романом и его 22-летней сестрой Дианой, убитыми в Паттайе, пройдет 6 августа. Об этом передает aif.ru.

Как рассказали живущие в Паттайе россияне, в городе безопасно. То, что произошло, они считают одним из жестоких инцидентов, которые происходят по всему миру.

«Везде происходят вещи страшнее и чаще. Тем более этот случай произошел в глуши рано утром <...> Официальной версии нет. Но, думаю, дети просто оказались не в том месте и не в то время», - рассказал изданию соотечественник.

Напомним, брат и сестра пропали в конце июля в Паттайе. Через несколько дней после этого был найден разобранный и закопанный мотоцикл, на котором они поехали кататься ранним утром. Спустя некоторое время были задержаны два местных жителя, подозреваемые в совершении преступления. Чуть позже они признались в содеянном и заявили, что совершили убийство, чтобы заполучить транспортное средство.

В указанном преступниками месте обнаружили не только тела россиян, но и останки трех граждан Таиланда. Выяснилось, что один из задержанных был серийным убийцей.

Сегодня МИД Таиланда передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо, в котором выразил соболезнования в связи с убийством в Паттайе двух россиян. Сообщение передала руководитель департамента по европейским делам МИД Таиланда Сомруди Пупхонанак в ходе личной встречи с российским послом Евгением Томихиным.

#Туристы #россияне #криминал #прощание #соболезнования #Таиланд #паттайя #туристы из РФ
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 