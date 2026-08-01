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Задержанный за убийство россиян в Таиланде оказался серийным убийцей

По мнению полиции, на его счету может быть не менее пяти жертв.
Константин Денисов 01-08-2026 09:47
© Фото: Exclusivepix Media, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Задержанный за убийство россиян в Таиланде оказался серийным убийцей. По версии местной полиции, на счету Понга может быть не менее пяти жертв.

Правоохранители расширили расследование - теперь речь идет о деятельности организованной преступной группы, причастной к нескольким разбойным нападениям.

Напомним, задержанный 43-летний Тхан Кыттхонг (Понг) ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и рассматривается полицией как подозреваемый в минимум в пяти убийствах.

Следствие проверяет эпизод середины июня, когда преступники напали на дом тайской семьи для похищения автомобиля. С семьей расправились. После признательных показаний подозреваемых полиция начала связывать оба дела.

Преступления совершала группа из четырех человек, Понг считается одним из основных участников. Остальных полиция также проверяет на причастность к убийствам россиян и тайцев.

Раньше речь шла об убийстве трех тайцев, которые стали свидетелями нападения на 22-летнюю Диану и 17-летнего Романа, сейчас же говорится только о более раннем преступлении.

Диана и Роман, приехавшие в Таиланд из Тюмени, пропали в Паттайе 26 июля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они около 4 часов утра выехали из дома на одном мотобайке. Спустя примерно 24 минуты Диана отправила матери последнее сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с братом и сестрой оборвалась.

Позже полиция обнаружила разобранный и закопанный мотобайк, на котором передвигались россияне. К расследованию были привлечены несколько подразделений полиции Таиланда, спасатели, кинологи, операторы беспилотников и волонтеры. В результате были задержаны два фигуранта, признавшиеся в убийстве.

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