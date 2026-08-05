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МИД Таиланда передал письмо с соболезнованиями из-за убийства россиян

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоо передал соболезнования главе МИД России.
Сергей Дьячкин 05-08-2026 10:47
© Фото: Sun Weitong, XinHua, Global Look Press

Министерство иностранных дел Таиланда передало главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо. В нем выражаются соболезнования в связи с убийством в Паттайе 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа из Тюмени.

«Генеральный директор выразила глубочайшие соболезнования Таиланда в связи со смертью двух граждан России в провинции Чонбури», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Сообщается, что письмо от заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткеоо было передано Сергею Лаврову. Его вручила директор департамента по европейским делам МИД Таиланда Сомруди Пупхонанак на встрече с российским послом Евгением Томихиным.

Диана и Роман Назимовы пропали в Таиланде 27 июля, они уехали из дома на мотоцикле рано утром. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС от дочери со словом «Urgent!». После этого связь с детьми прервалась.

Задержанные по подозрению в убийстве местные жители Понг и Тхонг, на которых вышли следователи, признались, что убили Назимовых с целью завладения их мотоциклом. Силовики обнаружили транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы, в районе Хуай-Яй на юге Паттайи. В прошлую субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы в лесу. Рядом с ними нашли также тела трех тайцев: мужчины, женщины и девочки, предположительно убитых теми же преступниками.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства. Глава правительства заверил, что подобная трагедия больше не повторится. Чанвиракун и глава Королевской полиции прибыли в Паттайю, чтобы лично осмотреть место преступления и ознакомиться с ходом расследования.

Посольство России в Таиланде заявило, что рассчитывает на честное расследование убийства россиян. Также в российской дипломатической миссии заверили, что находятся в постоянном контакте с местными правоохранительными органами.

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