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Российские синхронистки взяли третье золото на ЧЕ в Париже

Россияне обошли испанцев и итальянцев.
Виктория Стравинская 05-08-2026 17:18
© Фото: Telegram/rus_aquatics

Российские синхронистки завоевали третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже.

Сборную России на чемпионате представляли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Они опередили испанцев и итальянцев, которые заняли второе и третье места.

Накануне россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой взяли золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на Чемпионате Европы по водным видам спорта. По результатам шести попыток они набрали 443,82 балла.

До этого российские синхронистки стали победительницами в технической программе в командных соревнований на чемпионате. Спортсменки завоевали золотые медали в произвольной программе среди команд.

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