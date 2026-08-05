Российские синхронистки взяли третье золото на ЧЕ в Париже

Российские синхронистки завоевали третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже.

Сборную России на чемпионате представляли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Они опередили испанцев и итальянцев, которые заняли второе и третье места.

Накануне россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой взяли золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на Чемпионате Европы по водным видам спорта. По результатам шести попыток они набрали 443,82 балла.

До этого российские синхронистки стали победительницами в технической программе в командных соревнований на чемпионате. Спортсменки завоевали золотые медали в произвольной программе среди команд.