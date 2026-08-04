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Шлейхер и Терновой взяли золото в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ

Российские спортсмены набрали 443,82 балла.
Виктория Стравинская 04-08-2026 22:09
© Фото: Telegram/rus_aquatics

Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой взяли золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на Чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже.

По результатам шести попыток российские спортсмены набрали 443,82 балла. Для россиян эта золотая медаль стала третьей в турнире.

Ранее наши синхронистки выиграли произвольную и техническую программы групп. В состав сборной вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. За свое выступление спортсменки получили 285,0346 балла.

После этого испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила российскую команду в плагиате. Этот поступок прокомментировала бывший главный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская. С ее слов, в этом виде спорта команды всегда заимствуют друг у друга отдельные идеи. Определить, кто у кого что взял, практически невозможно.

#Спорт #Победа #соревнования #Париж #чемпионат Европы #турнир #золото #водные виды спорта #синхронисты #Никита Шлейхер #Руслан Терновой
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