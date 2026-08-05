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Шуваев: более 50% БПЛА в Белгородской области сбиваются «своим изделием»

Александр Шуваев отметил, что изделие сейчас находится на апробации в Москве.
Гоар Хачатурян 05-08-2026 17:05
© Фото: Telegram/aleksandr_shuvaev © Видео: ТРК «Звезда»

Более 50% беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородской области сбиваются «своим изделием». Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием, которое сейчас находится на апробации здесь, у Сергея Семеновича Собянина (мэр Москвы - Прим. ред.)», - подчеркнул Шуваев.

Врио губернатора Белгородской области также рассказал главе государства, как проходит его служба на новой должности. Он отметил, что особое внимание уделяет коммуникации с жителями региона. Шуваев уже объездил все муниципальные округа.

В начале мая Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Шуваев - участник специальной военной операции и программы «Время героев».

Белгородская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников и обстрелам. Ранее региональные власти сообщали, что в результате удара беспилотника ВСУ погибла 13-летняя девочка.

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