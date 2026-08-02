При ударе дрона ВСУ под Белгородом погибла 13-летняя девочка

Украинский беспилотник атаковал село Принцевка Валуйского округа Белгородской области. По словам врио губернатора Александра Шуваева, удар пришелся рядом с детской площадкой.

В результате атаки смертельные ранения получила 13-летняя девочка. Медики прибыли на место происшествия и предприняли попытки спасти ребенка, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжёлые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для её спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», - сообщил Шуваев.

Также пострадали еще две девочки. Семилетний ребенок получил множественные осколочные ранения головы, спины и ног и был госпитализирован в Валуйскую центральную районную больницу. Девятилетнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой помощи также доставляет в медучреждение.

«Пострадавшим от рук украинских террористов детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Наши врачи докладывают мне об их состоянии. Предпримем все необходимые меры для их выздоровления», - подчеркнул врио главы региона.

Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате атаки ВСУ по Удмуртии. Среди жертв есть один ребенок.