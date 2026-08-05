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Пентагон удалил рассекреченные данные об испытаниях оружия за 25 лет

В военном министерстве США уточнили, что это «превентивная мера» для укрепления боевой готовности страны.
Сергей Дьячкин 05-08-2026 16:45
© Фото: Ssgt. Madelyn Keech, Dod, Global Look Press

Военное министерство США удалило со своей официальной страницы рассекреченные данные о ходе испытаний оружейных систем за последние 25 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Доступ к документам ограничили 30 июля по распоряжению главы управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона Эми Хеннингер. В ведомстве уточнили, что это была «превентивная мера», направленная на укрепление операционной боевой готовности США. В Пентагоне выразили опасение, что противники Соединенных Штатов могли бы проанализировать эти данные при помощи ИИ.

Ежегодные отчеты, в которых излагались несекретные сведения об эффективности и недостатках в обслуживании систем, теперь будут доступны только уполномоченному персоналу. Тем, кто имеет стандартную военную карту доступа.

Критики инициативы, в том числе американский сенатор Элизабет Уоррен, заявляют, что этот шаг Пентагона вызывает опасения по поводу прозрачности. По словам сенатора, он может «стоить жизни военнослужащих и растратить миллиарды долларов налогоплательщиков» если будут скрыты отчеты, в которых отмечались неисправности оружия.

До этого телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне, заявил, что военное министерство США разрабатывает новую ядерную стратегию. В материале утверждается, что новую ядерную стратегию Соединенных Штатов разрабатывает глава политического отдела военного ведомства. Акцент в ней делается на возможном применении тактического оружия малой дальности. Как утверждают источники, ведомство приступило к созданию нового документа на случай противостояния с Россией или Китаем.

Ранее агентство РИА Новости, изучив отчет американского военного министерства, пришло к выводу, что количество военнослужащих США, получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, выросло до 687 человек. Отмечается, что в ходе операции «Эпическая ярость», которая завершилась 5 мая, пострадали 417 военных. В рамках новой серии операций против Исламской республики ранения получили 270 человек.

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