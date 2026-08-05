NBC: Пентагон работает над новой ядерной стратегией

Военное министерство США разрабатывает новую ядерную стратегию. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне.

В материале утверждается, что новую ядерную стратегию Соединенных Штатов разрабатывает глава политического отдела военного ведомства. Акцент в ней делается на возможном применении тактического оружия малой дальности. Как утверждают источники, ведомство приступило к созданию нового документа на случай противостояния с Россией или Китаем.

В начале года Пентагон заявил о новой оборонной стратегии США, куда было включено положение о готовности противостоять России. Обоснований таким опасениям министерство войны не привело. В документе упоминается также, что союзники по НАТО превосходят Россию по «скрытому военному потенциалу». В тоже время Пентагон признавал, что официальная Москва располагает крупнейшим арсеналом ядерного оружия.

В марте об обновлении ядерной доктрины заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. Он сообщил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». Официальный Париж намерен увеличить число ядерных боеголовок в своем арсенале, подчеркнул он. По его мнению, «продвинутая ядерная доктрина» позволит Франции и другим европейским странам устраивать совместные военные учения.